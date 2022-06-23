İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti.

Ustaosmanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" notuyla duyurdu. İsmailağa Cemaati'nden yapılan duyuruda ise, "24 Zilkade 1443 perşembe gecesi saat 01.50 itibarı ile sevgili şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuman Namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır." denildi.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

1929 senesinde Trabzon’da dünyaya gelen, Mahmut Ustaosmanoğlu, 1954 senesinde İsmailağa Camii’nde imamlık görevine başladı ve bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

İlk evliliğini 1945 yılında henüz 16 yaşındayken teyzesinin kızı Zehra Ustaosmanoğlu ile gerçekleştiren Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eşinin vefatının ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi. Ustaosmanoğlu, biri kız olmak üzere 3 çocuk babasıdır. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yetiştirdiği talebeleri arasında “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.