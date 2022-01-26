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Tüyler ürperten cinayette flaş gelişme

Tüyler ürperten cinayette flaş gelişme
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Antalya'da kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği gün yüzüne çıkan ve foseptikte parçalanmış cansız bedeni bulunan Süleyman Eken'in (54) cinayet zanlıları Oktay (51) ve Mehmet Yılmaz (46) kardeşler ile ilgili mütalaa verildi. Savcı 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er sene hapsini isterken, cinayet zanlısı Oktay Yılmaz, "Mutfaktan bıçak alıp Süleyman Eken'in cinsel organını kesmişim. Bana yaptığı hareketler sebebiyle öldürdüm. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine yapardım" ifadelerini kullandı. .

2 KARDEŞE 15'ER YIL VE MÜEBBET HAPİS

Cinayet zanlıları hakkında Savcılık mütalaasını verdi. Savcılık kardeş olan iki sanığın müebbet ve 15'er yıl hapsini istedi.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 5'nci duruşma görüldü. Duruşmaya Yılmaz kardeşler bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların birlikte cinayeti işlediğine kanaat getirerek, her ikisinin de ağırlaştırılmış müebbet artı 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

 

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Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022, 23:36
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