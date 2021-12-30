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TURKOVAC ile aşılama başladı

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TURKOVAC ile aşılama başladı
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Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC için aşılama başladı. Aşılama ilk etapta İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura ile Ankara'daki şehir hastanelerinde uygulanıyor.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.

İlk etapta şehir hastenelerinde uygulanacak

Bakan Koca'nın dün duyurmasının ardından yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Yaygın kullanımına başlanan TURKOVAC aşısı, ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanıyor. Önümüzdeki hafta diğer kurum ve kuruluşlarda da uygulanacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 12:12
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