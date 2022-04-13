banner38

Türkiye'yi kar vurdu

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Araçların geçişine kontrollü olarak izin verilirken, yolda kalan araçların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı etkili oldu. Kars'ta gece şiddetini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Türkiye'yi kar vurdu
banner37
banner23

Kars’ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 2

Kentte yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlanırken, iş yerlerini açan vatandaşlarda kar kürüdü.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 3

“MİLLET DENİZE GİRİYOR BEN BURADA KAR KÜRÜYORUM”

Batıda insanların Ege’de denize girmeye başladığını ifade eden Güven Öztürk, “Nisan’ın ortasında kar kürüyoruz. Millet Ege’de denize giriyor. Ben de burada kar kürüyorum” dedi.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 4

Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, “Nisan’ın ortası ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz” diye konuştu.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 5

Sivas-Tokat karayolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 6

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dolar, sterlin, euro ne kadar?
Dolar, sterlin, euro ne kadar?
  1. Ekonomi

banner19

banner1

banner3