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Türkiye'yi kar esir aldı

Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar nedeniyle trafikteki kötü haberler peş peşe geliyor. Gaziantep Valisi, Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda mahsur kalanlardan 2 bin 900'e yakınının kurtarıldığını duyurdu. Bolu'da, Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR kaydı. Bolu'da buzlanmada kayan TIR'lar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünü ulaşıma kapattı. Hasarlı trafik kazaları yaşandı. İşte görüntüler...

Türkiye'yi kar esir aldı
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Gaziantep'te dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden Kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.

Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda ulaşım sağlanamıyor ancak oradaki 2 bin kişi kurtarıldı" dedi.

VALİ GÜL'DEN YENİ AÇIKLAMA: 10.00 İTİBARIYLA 2 BİN 900'E YAKIN KİŞİ KURTARILDI

VALİ GÜL'DEN YENİ AÇIKLAMA: 10.00 İTİBARIYLA 2 BİN 900'E YAKIN KİŞİ KURTARILDI

İşte Gaziantep Valisi Gül'ün CNN TÜRK canlı yayınındaki açıklamaları...

Yaklaşık 24 saat içinde 45-50 santimetre kar yağdı. Bu bizim alışkın olmadığımız yağış miktarı ayrıca da çok fazla. Antep'te büyük araç trafiği çok fazla. TIR'lar kamyonlar ana yolda kaymalar oldu,, devrilmeler oldu. Yol trafiğe kapandı. 7/24 açık olan kriz merkezimiz var. Hastaları, çocukları, 112'ye ulaşanları AFAD, Jandarma, emniyet aracılığı ile kurtardık. Kumanya başta olmak üzere diğer ihtiyaçları giderdik. Bugün yağış çok azaldı. Yaklaşık 1900'e yakın araç kurtardık. 2900'e yakın da kişi kurtardık. 9 bin civarında kumanya dağıtıldı. Herkese ulaştık, tüm vatandaşlarımızdan haberdarız, hepsini takip ediyoruz.

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TIR'lar yan yatıp yolu kapattığı için birden, ikiden fazla iş makinesinin çalışma ihtimali yok. Biraz sabırla mücadele edilmesi gereken afetle karşı karşıyayız. 186 kişiyi sağlık kuruluşlarına sevk ettik. Sağlık tedavisine ihtiyacı olup da alamadığımız hiç bir hemşehrimiz yok.
Öncelikle okulları tatil ettik 2 gün boyunca. 600 bin öğrencimiz var. Bunların karla baş başa olmaları ciddi risk teşkil edecekti. 7/24 çalışan kriz merkezimizi faaliyete koyduk. Tuzlama başta olmak üzere hazırlıklar yapıldı. Yağan kar miktarının çok kısa sürede yağması. 50 santimetre kar yağdı. Burada kışın 3 ayda yağacak toplam miktara denk geliyor. Bizim araç, TIR trafiğimiz çok fazla. 40 TIR yan yattığında kurtarmak için olağanüstü gayrete ihtiyacınız var. Araç trafiğinin çok fazla olduğu bir durumda kurumlar üzerine düşeni yaptılar ama daha iyisi yapılabilir mi? Özellikle sürücülerimizin kış şartlarına hazırlıklı olmaları kazasız belasız atlatmamıza imkan sağlayabilirdi.
Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 13:47
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