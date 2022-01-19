Türkiye'yi kar esir aldı

Gaziantep'te dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden Kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.

Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda ulaşım sağlanamıyor ancak oradaki 2 bin kişi kurtarıldı" dedi.