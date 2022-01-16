TÜrkiye'ye gidecekler dikkat!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji duyurdu: Kara kış geliyor, günlerce sürecek! İstanbul'da dün akşam saatlerinde Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde yaşandı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'Trakya Kıyı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç Marmara’nın doğusu İstanbul dahil karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir' dedi ve tarih verdi. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Şen, kara kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 güne işaret etti. İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve 5 günlük hava durumu tahmini...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba günü Trakya Kıyı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç Marmara’nın doğusu İstanbul dahil karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. 22 Ocak’tan başlayan 1 haftalık kış önemli görünüyor. İstanbul dahil kar etkili olabilir” dedi.

Bugün Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu karla karıl8ık yağmur ve kar yağışlı. Marmara ve iç kesimlerde zirai don uyarısı. Yarın daha yağışsız bir hava var. Sadece Doğu Karadeniz’de kar olabilir. Bugün İstanbul’da sıcaklık 6 C doğusunda karla karışık yağmur ve kar olasıdır” şeklinde açıklama yaptı.

ASIL KAR DA 22 OCAK'TA

Şen, “Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa’dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye de kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor. 3-4 gün sürecek. Geçtiğimiz sistemden daha kuvvetli. Şimdiden söylüyorum 10 günlük tahmin yapmak risklidir. +/- 1 gün olabilir” dedi.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

METEOROLOJİDEN ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyi ile Bitlis çevrelerinde etkisini yitireceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıklar; Hakkari’de eksi 3, Van, Bitlis ve Muş’ta etsi 5 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

İstanbul’un yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde yağdı. Yoğun kar yağışı kısa süre içerisinde arabaların üzerini beyaza bürüdü. Arnavutköy'de ise bazı çocuklar kar yağışının heyecanıyla sokağa çıkarak kar topu oynadı.