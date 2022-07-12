Türkiye'de sezon açıldı boğulma vakaları arttı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Plajı’nda dehşet anları yaşandı. Denize giren 2 kişiden biri boğuldu, kayıp diğer kişi ise aranıyor. Aynı plajda biri kadın 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. İşte Kandıra’da denizde yaşanan korkunç anlarla ilgili haberin detayları…