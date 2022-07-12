banner38

Türkiye'de sezon açıldı boğulma vakaları arttı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Plajı’nda dehşet anları yaşandı. Denize giren 2 kişiden biri boğuldu, kayıp diğer kişi ise aranıyor. Aynı plajda biri kadın 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. İşte Kandıra’da denizde yaşanan korkunç anlarla ilgili haberin detayları…

Türkiye'de sezon açıldı boğulma vakaları arttı
banner37
banner23

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde, denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akyazı'dan gelen 3 arkadaş Cebeci Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra 3 arkadaş gözden kayboldu.

2

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

3

3 arkadaştan, henüz ismi öğrenilemeyen biri kurtarılırken, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Yunus Çakır için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AYNI PLAJDA DENİZE GİREN 2 KİŞİ İSE BÖYLE KURTARILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.
Cebeci plajında gece geç saatlerde denize giren birisi kadın 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

4

O sırada şans eseri başka bir boğulma vakası için plajda bulunan Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, durumu fark edip boğulan 2 kişinin yardımına koştu.

5

Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan 2 kişi, yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Biden'i oğlu yaktı!
Biden'i oğlu yaktı!
  1. KKTC

banner1

banner3