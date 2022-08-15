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Türkiye'de akaryakıta bir zam daha

Motorin ve benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumartesi günü benzine gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorin fiyatları değişiyor. Petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta içi yükselişe geçmesiyle birlikte ülkemizde de akaryakıta zam geliyor. Peki 15 Ağustos Pazartesi benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları...

Türkiye'de akaryakıta bir zam daha
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 Yılbaşından bu yana yüzde 130 artış yaşayan akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini yeniden zamlar aldı. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle birlikte cumartesi günü benzine zam yapılmıştı. Petrol fiyatının yükselişe geçmesiyle birlikte bir zam haberi de motorin fiyatı için geldi.

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SON DAKİKA: BENZİNDEN SONRA MOTORİNE DE ZAM GELİYOR!

Motorine peş peşe yapılan 1,15 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam gelmişti. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 26 kuruşluk bir zam bekleniyor.

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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 AĞUSTOS PAZRTESİ)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 21,15 TL
Motorin fiyatı: 23,18 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 21,28 TL
Motorin fiyatı: 23,27 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 21,27 TL
Motorin fiyatı: 23,28 TL

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