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Türkiye bir haftada 5,44 TL indirim yaptı

Son dakika haberine göre Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde benzine gelecek olan zammın iptal edilmesinin ardından bu gece de motorine indirim geldi. 8 Temmuz itibarıyla geçerli olan fiyatlar sonrası motorinin litresi 25 liranın altına indi. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

Türkiye bir haftada 5,44 TL indirim yaptı
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Son dakika haberi: Brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatları art arta güncellenmiş ve 3,34 TL indirim yapılmıştı. Daha sonrasında benzin ve LPG'ye de indirim gelirken önceki gün ise benzine yapılması planlanan zam iptal edilmişti. Benzindeki sevindirici habere bir yenisi daha eklendi ve motorin fiyatlarında indirime gidildi.

25 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Brent petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması sonrası motorine 2,10 lira indirim geldi. 8 Temmuz'dan itibaren tabelaya yansıyan tarifeye göre motorin fiyatı İstanbul'da 24,56 lira oldu. Ankara'da 24,68 TL olan motorinin fiyatı İzmir'de ise 27,07 oldu.

rykl

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 24,56 TL
Benzin litre fiyatı 25,17 TL
LPG litre fiyatı 10,69 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 24,68 TL
Benzin litre fiyatı 25,29 TL
LPG litre fiyatı 10,66 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 27,07 TL
Benzin litre fiyatı 25,29 TL
LPG litre fiyatı 10,56 TL

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022, 09:01
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