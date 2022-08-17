Tüp bebek merkezinden akıllara durgunluk veren tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı

3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) akıl almaz bir ihbar geldi. 18 yaş altı veya 18 yaşından büyük kızların taşıyıcı anne olarak kullanıldığına iddia eden ihbarda şunlar ifade edildi:

"Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kızlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor. Bu ilacı kızlara evlerinde 11-12 gün kullandırarak yumurtalıklarını büyüttürüyorlar. KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezleriyle anlaşmalı yerleri var. Kızların tüm masraflarını karşılayıp bu iki ülkeye gönderiyorlar. Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacı eczane depolarından alıp Üsküdar'daki Ege Kahvecisi'ne kargolatarak buradan aldırıyorlar. Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip oradaki aileye veriyorlar"

İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre inceleme başlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, işlemlerde aracılık yaptığı belirtilen kişinin açık adresine ulaşıldı. İddialara göre sürece katılmaya ikna edilen kızlarla Üsküdar'daki kafede buluşma yapılıyordu. Ardından Beşiktaş Etiler'deki tüp bebek merkezine götürülen kızlar, sağlık çalışanı bir çalışan tarafından hazırlanan evraklarla taşıyıcı anne olarak yurtdışına gönderiliyordu.

Yurtdışındaki bağlantıları olan şahıslar tarafından karşılanan genç kızların çocukları aileye teslim ettikten sonra geri geldikleri ileri sürüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından ihbar sonrası olayla ilgili müfettişler inceleme başlattı. İncelemelerde, kız çocuklarının iletişim kurduğu şahsın kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsın sağlık çalışanı olmadığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığınca söz konusu iddiaların uluslararası organize ve kamu sağlığını tehdit eder nitelikte olduğu gerekçesiyle durumun adli soruşturma gerektiği belirlenerek 1 Ekim'de ihbarda bulunuldu.

İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.