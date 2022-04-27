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Tarihi herkesi şok etti!

Balıkesir'de bina temeli kazarken bulunan çuvallar dolusu bombaların 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı tespit edilirken, 831 bombanın 411'nin boş, 420'sinin ise aktif olduğu tespit edildi.

Tarihi herkesi şok etti!
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.

Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı.

Gömülü halde bulundu Yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
1. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı.

Gömülü halde bulundu Yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
YARISINDAN FAZLASININ İÇİ HALA DOLU

831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.

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