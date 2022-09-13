Sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'a böyle geldi

Kendisini ‘Yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan Miraç Orbay'ın son videosu gündem oldu. Videoda Orbay'ın özel bir jetle İstanbul'a geliş ve iniş anını paylaştığı görüldü. Görüntülerde "Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum" diyen Orbay'ın "Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya'da kılacağız kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN AÇTI

Sosyal medya hesabında, yaptığı yayınlarda kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' Miraç Orbay Hoca olarak tanıtan Miraç Orbay, özel bir şirkete ait olduğu düşünülen özel bir jetle İstanbul'a geliş ve iniş anını canlı yayın açarak duyurdu. Orbay, video esnasında Atatürk Havalimanı'na iniş yapacağını ve cuma namazını Ayasofya'da kılacağını söyledi.

"ÖZEL JETİMİ GÖNDERİYORUM, SENİ ALDIRIYORUM"

Miraç Orbay, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Atıf Abi evet kendisini özlediğimi söyledim. Hocam ben de seni özledim. Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum. Allah'ın izniyle şu anda jet hareket halinde. Birazdan uçuşumuz Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Bir saat 10 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya'da kılacağız kardeşlerim."

Miraç Orbay, jetten indiği anları kayıt altına aldığı videosunda ise jet firmasının reklamını yaptı.