Paylaşımı sonrası yorum yağdı!

Önceki gün halk otobüsüne binen 2002 Türkiye güzeli Esra Sönmezer, o anları, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla Instagram'dan paylaştı. Sönmezer'in paylaşımı sosyal medyada tartışma olurken, pek çok takipçisi de 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumunda bulundu.