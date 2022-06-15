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Paylaşımı sonrası yorum yağdı!

Önceki gün halk otobüsüne binen 2002 Türkiye güzeli Esra Sönmezer, o anları, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla Instagram'dan paylaştı. Sönmezer'in paylaşımı sosyal medyada tartışma olurken, pek çok takipçisi de 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumunda bulundu.

Paylaşımı sonrası yorum yağdı!
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Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındaki İran kedisi 'Bebek'i kaybetmenin acısıyla sarsılan oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer (37), toplu taşıma kullanan ünlülere dahil oldu.

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"ÇOK ZEVKLİ"

Sönmezer, önceki gün halk otobüsüne binip, çektiği fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, gönderisine, "Gidiyoruz, çok zevkli." notunu düştü.

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Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ti'ye alındı. 'Sen bir de kalabalıkken bin. O zaman anlarsın zevkli mi...' yorumu çok sayıda beğeni aldı.

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