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Önce akılları sonra paraları gitti!

Taksim’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu iki şahıs, cinsel ilişki için anlaştığı iki kadın tarafından biber gazı sıkılarak gasp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken yaklaşık 350 bin euro ve kol saatlerini çalan iki kadın, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polisin yakaladığı iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte akılalmaz olayın detayları!

Önce akılları sonra paraları gitti!
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Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mashaallah R. ile Arman J., sokak içerisinde gördükleri kadınlarla para karşılığı cinsel ilişki konusunda anlaştı. Bunun üzerine ilk olarak kadınlar dikkat çekmemek için sokaktaki bir binanın içerisine girdi, bir süre sonra da Mashaallah R. ile Arman J. de kadınların arkasından binaya giriş yaptı.

BİBER GAZI SIKIP PARALARINI VE KOL SAATLERİNİ GASP ETTİLER

Mashaallah R. ile Arman J. girdikleri binada, kadınların biber gazlı saldırısına uğradı. Biber gazı sıkan kadınlar şahısların üzerindeki 350 bin euro ile kol saatlerini gasp etti. Kadınlar daha sonra biber gazının etkisinde olan gençleri, binanın dışarısına çıkartıp kovaladı.

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BEYOĞLU ASAYİŞ EKİPLERİ GASPÇILARI YAKALADI

Mashaallah R. ile Arman J. isimli yabancı uyruklu şahıslar, yaşadıkları olayın ardından en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gençleri gasp eden kadınların M.Ç. ile Shirkhan A. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri kadınları, olayın yaşandığı binanın içinde yakaladı.

GASPÇI KADINLAR TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayın ardından gençlerin binaya girişi ve daha sonra kadınları kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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