Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin haklarını sonuna dek savunduk, savunuyoruz. KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm için egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunuyoruz” dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada, KKTC ile ilişkilere de değindi.

Oktay, Kapalı Maraş bölgesi üzerinde de tam yetki ve kontrol sahibi olan KKTC Hükümeti’nin, bölgenin geleceğine dair karar verecek tek makam olduğuna inandıklarını kaydetti.

Maraş’ın yeniden hayat bulması yönündeki girişimleri desteklediklerini ifade eden Oktay, “Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta, ne Ege’de, ne de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyeceğinin altını çizerek bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

“DOĞU AKDENİZ BİZİM İÇİN MİLLİ BİR MESELEDİR”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, araştırma ve sondaj gemileri ile silahlı kuvvetler faaliyetleri çerçevesinde de sahada teşkil edilen mevcudiyeti etkin bir diplomasiyle güçlendirdiklerini belirterek, “Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz. Hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak faaliyette bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir” diye konuştu.

Türkiye’nin, Körfez ülkeleriyle geçmişten ve ortak değerlerden gelen güçlü bağları bulunduğunu anlatan Oktay, şunları kaydetti:

“Zaman zaman baş gösteren görüş ayrılıklarının ise diyalog ve düzenli temaslarla çözülebileceğini savunuyor, bu yönde atılan olumlu ve samimi adımlara mukabele etmeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Son dönemde bölge ülkeleriyle gerçekleştirdiğimiz üst düzey temaslar ve tesis edilen iletişim kanalları bu tavrımızın göstergesidir. Mısır’la ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla görüşmeler de devam ediyor. Diğer tüm ülkelerle olduğu gibi Körfez ülkeleriyle de milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde hareket edecek, devletimizin itibarlı duruşundan asla taviz vermeyeceğiz.”

Oktay, Avrupa Birliği (AB) ile olumlu gündem çerçevesinde iş birliğini güçlendirmek ve ilişkileri üyelik perspektifini esas alacak şekilde geliştirmek yönünde kararlılıklarını koruduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Biz ilişkilerde zorlu dönemi artık geride bırakmayı, AB’nin kendi açıklamalarının tam tersine AB’nin, Türkiye’den giderek uzaklaşan tavırlarını da görmezden gelmiyoruz. Diyorlar ya ‘Türkiye’nin AB’den uzaklaşan tavırlarını görmezden gelmiyoruz.’ diye. Aynaya bakmalarında fayda var. Biz, AB’nin Türkiye’den giderek uzaklaşan tavırlarını görmezden gelmiyoruz. Bunu da milletin Meclisinden, burada ifade etmek isterim Avrupa Birliğine. Önümüzdeki dönemde daha olumlu, yapıcı ve hakkaniyete uygun bir tutum benimseneceğine inanıyoruz. Bu herkesin, iki tarafın da yararına olacaktır. Diğer taraftan Balkanların istikrarı ve kalkınması yönündeki çabalarımızın tüm Balkan ülkeleri ve ülkemizin AB üyeliği ile sonuçlanması gerektiğini vurguluyoruz.”

AA/BRT