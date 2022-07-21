Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

İzmir'in Aliağa ve Selçuk ilçeleri arasındaki banliyö tren hattında hizmet veren İZBAN'da taciz olayı yaşandı. Trende seyahat eden bir kadının bacaklarının fotoğrafını çeken şahıs, kadının dikkati sonucu yakayı ele verdi.

TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mağdur kadının taciz olayını fark etmesi üzerine şahsa, telefonunun galerisini açmasını söylemesi mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı.

Şahsın telefon galerisinde kadına ait fotoğraflar bulundu. O anlar ise mağdur kadının çektiği video ile gün yüzüne çıktı.

Genç kadının, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde "Bunlar benim bacaklarım. Hadi karakola gidiyoruz" dediği duyuldu.

Öte yandan şahıs ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.