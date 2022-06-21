Marmaris'te korkutan yangın... 20.00'de başladı! Yine ciğerlerimiz yanıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

HAVADAN MÜDAHALE SONLANDIRILDI

Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

BİR YANGIN HABERİ DE ANTALYA'DAN

Antalya'nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi Çayağzı mevkisinde zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.