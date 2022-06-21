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Marmaris'te korkutan yangın... 20.00'de başladı! Yine ciğerlerimiz yanıyor

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Saat 20.00 sıralarında çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Marmaris'te korkutan yangın... 20.00'de başladı! Yine ciğerlerimiz yanıyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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HAVADAN MÜDAHALE SONLANDIRILDI

Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

BİR YANGIN HABERİ DE ANTALYA'DAN

Antalya'nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi Çayağzı mevkisinde zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor. 

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