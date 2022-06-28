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Kara Murat artık yok!

Kara Murat artık yok!
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Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Acı haber sosyal medyada büyük yankı bulurken hayranları büyük üzüntü yaşadı. Arkın'ın vefatı sonrası internet arama motorlarında Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın neden öldü?  sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. 

Türk sinemasının en değerli isimleri arasında yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın dün akşam evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından Beşiktaş Ulus'ta bulunan bir özel hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. 85 yaşındaki usta sanatçı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir. 

CÜNEYT ARKIN FİLM VE DİZİLERİ

Filmografi

2014  Panzehir
2014  Gulyabani
2008  Çılgın Dersane Kampta
2008  Afacanlar Sınıfı
2007  Natuk Baytan Belgeseli
2007  Hicran Sokağı
2007  Çılgın Dersane
2006  Fantastiğin Sineması
2006  Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
1998  Gülün Bittiği Yer
1990  İki Başlı Dev
1990  Oğulcan
1989  Polis Dosyası
1989  Eski Silah
1989  Doktorlar
1989  Av
1988  Yaşamak
1988  Yasak İlişki
1988  Şafak Sökerken
1988  Muhteşem Serseri
1988  Küçük Dostum
1988  Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1988  Emanet-2
1988  Bombacı
1988  Babam ve Ben
1987  Tanık
1987  Şeytanın Oğulları
1987  Sürgündeki Adam
1987  Son Kahramanlar
1987  Sevdam Benim
1987  Sen Ağlama
1987  İnsan Avcıları
1987  Dört Hergele
1987  Dökülen Yapraklar (Video)
1987  Damga
1987  Cehennem Ateşi
1987  Bitmeyen Adam
1987  Asılacak Adam
1986  Yedi Bela
1986  Yalnız Adam
1986  Veda
1986  Vazife Uğruna
1986  Sokakların Kanunu
1986  Sokak Kavgacısı
1986  Silah Arkadaşları
1986  Sert Adam
1986  Ölümsüz Aşk
1986  Ölüm Avcısı (Video)
1986  Melek Yüzlü Cani / Nefret
1986  Kral Affetmez
1986  Kavga
1986  Kanca
1986  Gırgır Hafiye
1986  Babanın Oğlu
1986  Tokatçılar
1985  Son Darbe
1985  Paranın Esiri
1985  Paramparça
1985  Mahkum
1985  Katiller De Ağlar
1985  Kaplanlar
1985  Kanun Adamı
1985  Kaçış
1985  Doruk
1985  Biz Bir Aileyiz
1985  Bin Defa Ölürüm
1985  Ateş Çemberi (Video)
1985  Kahreden Gençlik
1984  Yaşadıkça
1984  Ölüm Savaşçısı
1984  Kartal Bey
1984  Kanun Kanundur
1984  Dev Kanı
1984  Deli Fişek
1984  Birkaç Güzel Gün İçin
1984  Bırakın Yaşasınlar
1984  Alev Alev
1983  Ölüme Son Adım
1983  İntikam Benim
1983  İdamlık
1983  Erkekçe
1983  En Büyük Yumruk
1983  Çöl
1983  Vahşi Kan
1982  Son Savaşçı
1982  Son Akın
1982  Ölümsüz
1982  Kelepçe
1982  Kanije Kalesi
1982  Gırgır Ali
1982  Dünyayı Kurtaran Adam
1982  Dört Yanım Cehennem
1981  Unutulmayanlar
1981  Takip
1981  Önce Hayaller Ölür
1981  Öğretmen Kemal
1981  Kader Arkadaşı
1981  İntikam Yemini
1981  Acı Günler
1981  Su
1980  Küçük Şahit
1980  Sarışın Tehlike
1980  Rüzgar
1980  Rahmet ve Gazap
1980  Kartal Murat
1980  Destan
1979  Vatandaş Rıza
1979  Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek
1979  Üç Sevgilim
1979  Süpermenler
1979  Pusu
1979  Küskün Çiçek
1979  Kanun Gücü
1979  İki Cambaz
1979  Canikom
1978  Vahşi Gelin
1978  Ölüm Görevi
1978  Maden
1978  Kılıç Bey
1978  Kara Murat Devler Savaşıyor
1978  Kaplanlar Ağlamaz
1978  İnsanları Seveceksin
1978  Görünmeyen Düşman
1978  Gelincik
1978  Baskın (Kısa Film)
1978  Baba Kartal
1977  Yıkılmayan Adam
1977  Sevgili Oğlum
1977  Satılmış Adam
1977  Kara Murat Denizler Hakimi
1977  İstasyon
1977  Hakanlar Çarpışıyor
1977  Güneş Ne Zaman Doğacak
1977  Cemil Dönüyor
1977  Baskın
1977  Baba Ocağı
1977  Altay'dan Gelen Yiğit
1977  Akrep Yuvası
1977  Adalet
1976  Yarınsız Adam
1976  Tuzak
1976  Tek Başına
1976  Mağlup Edilemeyenler
1976  Korkusuz Cengaver
1976  Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1976  Hınç
1976  Deli Şahin
1976  Darbe
1976  Che Carambole Ragazzi
1976  Babanın Suçu
1975  Üç Kağıtçılar
1975  Şafakta Buluşalım
1975  Soysuzlar
1975  Kılıç Aslan
1975  Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
1975  İnsan Avcısı
1975  Deli Yusuf
1975  Cemil
1975  Babanın Oğlu
1975  Babaların Babası
1975  Babacan
1974  Yalnız Adam
1974  Önce Vatan
1974  Oğul
1974  Kin
1974  Karateciler İstanbul'da
1974  Kara Murat Ölüm Emri / Kardeş Kanı
1974  Dayı
1974  Bırakın Yaşayalım / Pusu
1974  Belalılar
1974  Battal Gazi'nin Oğlu
1974  Babalık
1974  Ayrı Dünyalar
1973  Yumurcak Küçük Kovboy
1973  Yanaşma
1973  Vurgun
1973  Kuşçu
1973  Kara Murat Fatih'in Fermanı
1973  Gönülden Yaralılar
1973  Çaresizler
1973  Battal Gazi Geliyor
1973  Acı Hayat
1972  Yaralı Kurt
1972  Murat İle Nazlı
1972  Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
1972  Hayatımın En Güzel Yılları
1972  Günahsızlar
1972  Çöl Kartalı
1972  Battal Gazi'nin İntikamı
1972  Alın Yazısı
1972  Mahkum
1971  Yusuf ile Züleyha / Hazreti Yusuf
1971  Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1971  Vahşi Çiçek
1971  Severek Ayrılalım
1971  Satın Alınan Koca
1971  Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
1971  Küçük Sevgilim
1971  İki Esir
1971  Her şey Oğlum İçin
1971  Hak Yolu
1971  Fakir Aşıkların Romanı

1971  Cehenneme Bir Yolcu
1971  Battal Gazi
1971  Adını Anmayacağım
1971  Oyun Bitti
1970  Selahattin Eyyubi
1970  Hayatım Sana Feda
1970  Ferhat ile Şirin
1970  Arım, Balım, Peteğim
1970  Adsız Cengaver
1970  Yarım Kalan Saadet
1969  Vatan Ve Namık Kemal
1969  Sevgili Babam
1969  Osmanlı Kartalı
1969  Melikşah
1969  Malkoçoğlu Cem Sultan
1969  Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
1969  Lekeli Melek
1969  İnsanlar Yaşadıkça
1969  Hayat Kavgası
1969  Büyük Yemin
1969  Aşk Mabudesi
1969  Ala Geyik
1968  Ayşecik / Yüzbaşının Kızı
1968  Şafak Sökmesin
1968  Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)
1968  Malkoçoğlu Kara Korsan
1968  Köroğlu
1968  Kader
1968  İlk ve Son
1968  Hacı Murat Geliyor
1968  Gök Bayrak
1968  Eşkiya Halil / Haydut
1968  Beş Ateşli Kadın
1968  Belalı Hayat
1968  Baharda Solan Çiçek
1968  Artık Sevmiyeceğim
1968  Acı İntikam
1967  Zengin ve Serseri
1967  Zehirli Hayat
1967  Yüzbaşı Kemal
1967  Yıkılan Yuva
1967  Silahlı Paşazade
1967  Seni Affedemem
1967  Ringo Kid
1967  Pranga Mahkumu
1967  Namus Borcu
1967  Malkoçoğlu Krallara Karşı
1967  Kırbaç Altında
1967  İdam Günü
1967  Hacı Murat
1967  Cici Gelin
1967  Bir Şoförün Gizli Defteri
1967  Alpaslan'ın Fedaisi Alpago
1966  Yakut Gözlü Kedi
1966  Şafakta Üç Kurşun
1966  Suçsuz Firari
1966  Malkoçoğlu
1966  Kolsuz Kahraman
1966  Kıskanç Kadın
1966  Karanlıklar Meleği
1966  İntikam Uğruna
1966  İntikam Ateşi
1966  İki Yabancı
1966  Göklerdeki Sevgili
1966  Fakir Bir Kız Sevdim
1966  Dişi Düşman
1966  Damgalı Adam
1966  Çıtkırıldım
1966  Cibali Karakolu
1966  Ayrılık Şarkısı
1966  Affedilmeyen
1966  Acı Tesadüf
1965  Sürtük
1965  Silahların Sesi
1965  Sevişmek Yasak
1965  Sevgim Ve Gururum
1965  Serseri Aşık
1965  Satılık Kalp
1965  Ölüme Kadar / Ölümden Beter
1965  Kırık Hayatlar
1965  İnatçı Gelin
1965  Horasan'ın Üç Atlısı
1965  Horasan'dan Gelen Bahadır
1965  Haremde Dört Kadın
1965  Fakir Gencin Romanı
1965  Dudaktan Kalbe
1965  Devlerin Kavgası
1965  Canım Sana Feda
1965  Aşk ve İntikam
1965  Ah Bu Dünya
1964  Aşk ve Kin
1964  Yankesici Kız
1964  Yalnız Değiliz
1964  Şoför Nebahat Ve Kızı
1964  Sıkı Dur Geliyorum
1964  İstanbul'un Kızları
1964  İstanbul Sokaklarında
1964  Hepimiz Kardeşiz
1964  Günah Kadınları
1964  Gurbet Kuşları
1964  Gözleri Ömre Bedel
1964  Çöpçatanlar Kampı
1964  Cehennem Arkadaşları
1964  Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

Televizyon

2012  Harem
2010  Arka Sokaklar
2008  Kırmızı Işık
2005  Ölümüne Sevdalar
2005  Köpek
2004  Cennet Mahallesi
2003  Serseri Şahin
2002  Reyting Hamdi
2001  Bıçak Sırtı (TV Filmi)
2001  Gölge Ekibi (TV Filmi)
2000  Karate Can
1995  Bizim Ev
1994  Uyuşturucu
1993  Zirvedekiler
1993  Şişeler
1993  Merhamet
1993  Kumarbaz
1992  Polis
1989  Doktorlar
1986  Olacak O Kadar

Yönetmen

1990  Oğulcan
1988  Şafak Sökerken
1988  Küçük Dostum
1988  Bombacı
1987  Tanık
1987  Şeytanın Oğulları
1987  Sürgündeki Adam
1987  Son Kahramanlar
1987  Sevdam Benim
1987  Dökülen Yapraklar (Video)
1987  Cehennem Ateşi
1987  Bitmeyen Adam
1987  Asılacak Adam
1986  Yalnız Adam
1986  Veda
1986  Sokakların Kanunu
1986  Sokak Kavgacısı
1986  Silah Arkadaşları
1986  Ölümsüz Aşk
1986  Ölüm Avcısı (Video)
1986  Kral Affetmez
1986  Kavga
1986  Gırgır Hafiye
1986  Babasının Oğlu
1985  Mahkum
1985  Kaplanlar
1985  Kanun Adamı
1985  Kaçış
1985  Ateş Çemberi (Video)
1984  Ölüm Savaşçısı
1984  Birkaç Güzel Gün İçin
1981  Önce Hayaller Ölür
1980  Rüzgar
1980  Kartal Murat
1979  Vatandaş Rıza
1979  Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümcek
1979  Üç Sevgilim
1979  Küskün Çiçek
1979  Kanun Gücü
1978  Ölüm Görevi
1978  Görünmeyen Düşman
1978  Baba Kartal
1977  Sevgili Oğlum
1976  Tek Başına
1976  Deli Şahin

Yapımcı

1986  Silah Arkadaşları
1984  Ölüm Savaşçısı
1983  İntikam Benim
1982  Son Savaşçı
1981  Önce Hayaller Ölür
1980  Kartal Murat
1979  Üç Sevgilim
1979  Vatandaş Rıza
1979  Küskün Çiçek

Televizyon

1989  Doktorlar

Senaryo

1990  Oğulcan
1989  Eski Silah
1988  Şafak Sökerken
1988  Bombacı
1987  İnsan Avcıları
1987  Tanık
1987  Şeytanın Oğulları
1987  Sürgündeki Adam
1987  Son Kahramanlar
1987  Sevdam Benim
1987  Dökülen Yapraklar (Video)
1987  Bitmeyen Adam
1987  Asılacak Adam
1986  Yalnız Adam
1986  Veda
1986  Sokakların Kanunu
1986  Sokak Kavgacısı
1986  Silah Arkadaşları
1986  Ölüm Avcısı (Video)
1986  Kavga
1985  Kaplanlar
1985  Kanun Adamı
1985  Kaçış
1985  Ateş Çemberi (Video)
1985  Son Darbe
1984  Ölüm Savaşçısı
1983  İntikam Benim
1983  Vahşi Kan
1983  Çöl
1982  Ölümsüz
1982  Son Savaşçı
1982  Gırgır Ali
1982  Dünyayı Kurtaran Adam
1982  Dört Yanım Cehennem
1981  Önce Hayaller Ölür
1979  Kanun Gücü

Televizyon

1993  Merhamet
1989  Doktorlar

Ödülleri

2013  Engelsiz Yaşam Vakfı - Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü
2013  18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2013  Kültür ve Sanat Büyük Ödülü - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
1999  Antalya Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
1976  Antalya Altın Portakal Film Festivali - En iyi Erkek Oyuncu Ödülü, Mağlup Edilemeyenler
1972  Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Yaralı Kurt
1969  Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, İnsanlar Yaşadıkça
1963  Artist Mecmuası, Artist Yarışması - 1.lik Ödülü

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