İstanbul seferlerinde iptaller peş peşe geldi!

THY, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapması planlanan toplam 205 seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir, seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 10:24