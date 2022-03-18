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İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı! .

İstanbul'da perşembe akşamı hafif başlayan kar yağışı gece saatlerinde de devam etti. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yolları beyaza bürüdü. Kırım soğukları ile birlikte yurdun büyük kısmının yeniden kar altında kalacağı belirtilmişti. Meteoroloji'nin ardından peş peşe "hafta sonunda dikkatli olun" uyarıları yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün devam edecek olan kar yağışı için tarih verdi. İşte kar yağışının görüleceği iller.

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı! .
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İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları sonrası dün akşam hafiften başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkisi gösterdi. Yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ediyor. Pendik ve çevre ilçelerde de aralıklı olarak etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Pendik'te sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da beyaz manzara ile karşılaştı. Vatandaşlar yağan karın altında otobüs ya da iş servisi bekledi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD, İstanbul Valiliği ve Havaforum yurt genelinde etkisini gösterecek kar yağışı öncesi peş peşe açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacağı açıklandı. Bununla birlikte doğudaki birçok için donma ve çığ tehlikelerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. İşte 5 günlük hava durumu tahmini.

KIRIM SOĞUKLARI GELDİ

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Havaforum da yurdu vuracak kar öncesi uyarılarda bulundu. Kırım soğuklarının hasta edici derecede etkili olduğunu ortaya çıktı.

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Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 10:43
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