İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bugün Türkiye'ye geliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün başlayacak Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.
Herzog'un bugünkü ziyareti sırasında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.