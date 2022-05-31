İnsanlık dışı görüntüler! İnfial yaratan 'yaşlı kadına tekme' videosundan sonra harekete geçtiler

Sosyal medyada büyük infiale yol açan görüntüler, Gaziantep'te kaydedildi. Şehirde, bir kişinin çarşaflı kadın kılığına girip çocukları kaçırdığı iddialarının yayılmasının ardından dehşete düşüren bir olay yaşandı. İsminin Şakir Çakır olduğu öğrenilen bir kişi, bankta oturan ve elinde ekmek poşeti olan yaşlı bir kadının yüzüne tekme atarak kadını darbetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılardan yaşanan olaya ilişkin büyük tepki geldi. Darbedilen yaşlı kadının ise zihinsel engelli, Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed olduğu öğrenildi. Olayın ardından tekme atan şahısla ilgili önemli bir gelişme de yaşandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI: GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır'ın uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. İnfial yaratan olay sonrası Şakir Çakır, gözaltına alındı.

Öte yandan sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda yaşlı kadına çok sayıda destek mesajı da geldi.

İnsanlık dışı görüntülere sahne olan darp olayında çarşaflı bir erkeğin çocuk kaçırdığı haberlerinin yayılmasının ardından yaşlı kadının da o erkeğe benzetildiği iddiasıyla darbedildiği aktarıldı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla alakalı Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Gül ise yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen yaşlı kadının darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 08:40