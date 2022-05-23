Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında ölen Mahra Melin'in annesine tehdit ve hakaret!

Mahallesindeki başıboş köpeklere yardım etmek isterken saldırıları sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine Derya Pınar, Fox TV spikeri Gülbin Tosun'un hedefi oldu.

Sokak hayvanlarının toplatılması önerilerine tepki gösteren Gülbin Tosun'a cevap veren acılı anneye şok sözler... Anne Derya Pınar mezarda bile köpeklerin rahat vermediklerini mezarı eşeleyip, işediklerini söyledi. Gülbin Tosun bu paylaşıma "Senin peşindan yarın geliyorum, arsız sefil' diyerek skandal bir yanıt verdi. Gülbin Tosun ile Derya Pınar arasındaki yazışma şöyle:

Gülbin Tosun hem hakaret hem tehdit içeren bu yorumunun ardından, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Yaptığı çirkin yorum için özür dilemeyen Gülbin Tosun, sosyal medyanın gündemine 'istifa et' etiketiyle oturdu. Gülbin Tosun istifa çağrılarına da 'kötü amaçlı' deyip 'Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım' diyerek yanıt verdi.

Mezarlıktaki son durumu paylaştı

Acılı anne sosyal medyada bahsettiği mezarlıkta gezen köpeklerin fotoğrafını paylaştı.

MAHRA MELİN PINAR'A NE OLMUŞTU

ANTALYA Serik ilçesi'nde Mart ayında kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Mahya Pınar'ın bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak parçalandı. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Günlerce yoğun bakımda kalan Mahra Melin Pınar, yaşamını yitirdi.