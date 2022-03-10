Eski kız arkadaşının başından aşağı kızgın yağ döken sanık yeniden tutuklandı

Hatay'da İskenderun ilçesinde geçen yıl 15 Aralık'ta eski kız arkadaşı G.Ç.T'yi (37) yüzüne kızgın yağ dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Resul E. (34) dün yargılandığı davada tahliye edildi.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti.
YENİDEN TUTUKLANDI
Başsavcılık, 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun ardından sanık Mustafa Resul E. hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.