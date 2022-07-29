En başarılı bakan hangisi? İlk ve son sıra dikkat çekti

Haziran 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine yöneline yönelik birçok anket yapılırken Asal Araştırma isimli şirket bu kez cumhurbaşkanı adayı ve partileri değil, kabinede yer alan bakanlara yönelik çalışma düzenledi.

Temmuz ayı içerisinde yapılan ankette katılımcılara kabinede en başarılı buldukları isim soruldu.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Yapılan ankete göre ilk sırada yüzde 14.6 ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüzde 12.3'le ikinci en yüksek orana sahip olurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yüzde 11.5 ile üçüncü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yüzde 10.7 ile dördüncü sırada yer aldı.

Katılımcılardan gelen cevaplara göre dikkat çeken ankette yüzde 1.2 oy alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son sırada yer aldı.

İşte anketteki tüm sonuçlar: