Denize kaçtı, boğulma tehlikesi yaşadı

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir halk plajında, iki kişi şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca ortalık karıştı. Tepki gösteren vatandaşlar şahıslardan birini yakalayıp darbetti. Korkudan denize kaçan diğer kişi ise boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılıp kıyıya getirilen diğer şahıs da vatandaşlardan dayak yedi.