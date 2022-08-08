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Denize kaçtı, boğulma tehlikesi yaşadı

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir halk plajında, iki kişi şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca ortalık karıştı. Tepki gösteren vatandaşlar şahıslardan birini yakalayıp darbetti. Korkudan denize kaçan diğer kişi ise boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılıp kıyıya getirilen diğer şahıs da vatandaşlardan dayak yedi.

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Olay pazar günü Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.

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DENİZE KAÇTI AMA...

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı.

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Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darbedildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. O anlar, vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 10:07
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