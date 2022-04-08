Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel rüzgar önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Milletimizi küresel rüzgar önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Kadim şehirlerimizin her biri adeta açık hava müzesidir. İstanbul mazi ile bugünün iç içe geçtiği Müze hürriyetindedir.



İslam ve kültür sanat dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Müzede emeği geçenleri tebrik ediyorum. İslam Medeniyetleri Müzesi’nde İstanbul’un değişik yerlerinden getirilen eserler sergileniyor. Müzemizde sergilenecek eserler İslam medeniyetinin 1000 yıllık birikimini temsil ediyor.

Milli Saraylar İdaremiz tarafından hazırlanan tematik bölümde 650 eser sergileniyor. Peygamber efendimizin eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarına, hüsnü hattan çini örneklerine kadar kıymetli eserler bulunuyor.

Türkiye birçok medeniyete beşiklik etmiş, farklı inanç ve kültürleri potasında eritmiş, tarihin akışında başrol oynamış çok özel bir coğrafyadır. Asırlar boyunca tıptan edebiyata dünyanın egemenliğini nesiller olarak kendimizi tanımalıyız. Asırlar boyunca farklı kültürlerin beşiği olmuş İstanbul’umuz bu eseri de gururla taşıyacaktır.

'KÜRESEL RÜZGAR ÖNÜNDE SAVURMAK İSTEYENLERE MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ'



Milletimizi küresel rüzgar önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Medeniyetimizin izlerini silinmez kılmak gayesi ile ülkemizin dört bir yanında eserler yapmayı sürdüreceğiz.

10 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP



Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eserin sergilendiği müze, Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber'e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur'an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam'da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı'da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam'da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.