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Çavuşoğlu'nun programı belli oldu!

Çavuşoğlu'nun programı belli oldu!
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için yarın akşam KKTC’ye geliyor.

Çavuşoğlu, pazartesiye kadar sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmeler yapacak. 

Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbaşa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek; ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. 

Çavuşoğlu, KKTC’de bulunacağı sürede halkla bir araya geleceği bazı etkinliklere de katılacak.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bu sabah BRT’de katıldığı canlı yayında Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunu, ulusal davayı ilgilendiren tüm konuları ve iki bakanlık arasındaki ilişkilerle iş birliklerini değerlendireceklerini söyledi.

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