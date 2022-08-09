Bizim Milliyetçiliğimiz Öğrenmek İstiyorlarsa Kıbrıs’a Baksınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne’deki grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de seslenen Kılıçdaroğlu, “Bizim milliyetçiliğimiz öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar. Kıbrıs'a bakacaklar. Akdeniz'e bakacaklar, Akdeniz'in sularına bakacaklar. Sen kim, bizim milliyetçiliğimiz, tartmak, ölçmek kim. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken, toprak terk edilirken sesin bile çıkmadı” dedi.

