20 kişilik iki kız grubu birbirine girdi

İstanbul Sultanbeyli'de liseli yaklaşık 20 kişilik iki kız grubu kavgaya tutuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.Sultanbeyli'de liseli oldukları öğrenilen iki kız grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayın ardından ortalık savaş alanına döndü. O anlar ise anbean kaydedildi.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Sultanbeyli'de işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci grubu birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.



ARKADAŞLARI KAVGAYI İZLEDİ

Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.