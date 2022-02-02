2 polis açığa alındı biri tutuklandı

Van Valiliği, sosyal medyada "Bazı polislerin fuhuş yaptırılan masaj salonlarıyla ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuda adı geçen polislerden birinin tutuklandığı, diğerinin adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı açıklandı.Van Valiliği, 16 Ocak'ta kentte faaliyet gösteren iki masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, operasyonla ilgili 'İstihbarat Şube'de çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarıyla ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

2'Sİ POLİS 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAçıklamada, şu ifadelere yer verildi: "16 Ocak'ta ilimiz merkezli fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda 2'si polis memuru olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin dolması ile 19 Ocak'ta mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 polis memurundan biri tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir."Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan polis memurlarının geçen yıl nisan ayında istihbarat biriminden çıkartıldığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 10:28