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YouTube, çok sayıda Rus kanalının para kazanma özelliğini durdurdu

YouTube, çok sayıda Rus kanalının para kazanma özelliğini durdurdu
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Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya art arda yaptırımlar geliyor. YouTube da Rus kanalları hakkında aldığı kararı açıkladı.

YouTube, aralarında televizyon kanallarının da yer aldığı çok sayıda Rus YouTube kanalının para kazanma özelliğini askıya aldı.

Şirketten yapılan açıklamada “Ukrayna’daki olağanüstü koşullar ışığında… Son yaptırımlarla birlikte birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere birçok kanalın YouTube’da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz” ifadeleri yer aldı.

YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo, alınan karardan etkilenen kanallardaki videoların önerilen videolarda daha az görüneceğini de söyledi.

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