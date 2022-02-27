Bilgisayar korsanlarından Rusya’ya siber saldırı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra savaşta yeni bir cephede dijital tarafta açıldı. Anonymous hacker grubu, Rus hükümeti web sitesini ve devlet kontrolündeki televizyon ağının web sitesi RT.com’u ele geçirdiklerini iddia etti. Hacker grubu, dün Twitter’dan, Rus hükümetine karşı bir siber savaş yürüttüklerini belirten duyuru yaptı.

Anonymous tarafından kapatılan veya yavaşlatılan web sitelerinden bazıları arasında Rus hükümeti, Kremlin, Duma ve Savunma Bakanlığı’nın web siteleri yer alıyor.

Hacker topluluğu, RT.com’un yanı sıra Rus internet servis sağlayıcıları Com2Com, Relcom, Sovam Teleport ve PTT-Teleport Moscow için de saldırılar başlattı.

Saldırılar, Ukrayna’nın teknoloji şirketlerinin yanı sıra hükümet web sitelerine ve birkaç bankaya karşı başlatılan büyük siber saldırıların arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etmesinden sonra geldi.

Microsoft, Ukrayna’ya yönelik saldırıyı anlatan bir blog yazısında, “Fidye yazılımı gibi görünecek şekilde tasarlanmış ancak bir fidye kurtarma mekanizmasına sahip olmayan kötü amaçlı yazılımın yıkıcı olması amaçlanıyor ve hedeflenen cihazları fidye almak yerine çalışamaz hale getirmek için tasarlandı” dedi.

Siber saldırılar, tehlikeli olduğu kanıtlanabilen ve bir ülkenin endüstriyel altyapısını çökertme potansiyeline sahip modern savaşta kullanılan alanlardan biri.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 12:45