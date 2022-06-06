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Yüzü kadar kalbi de güzel

Milli voleybolcu Zehra Güneş, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem’i ziyaret etti. Sosyal medyada bu olay çok konuşuldu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Zehra Güneş'e yüzlerce yorum yapıldı.

Yüzü kadar kalbi de güzel
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en büyük hayalinin A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile bir araya gelmek olduğunu açıklayan Ömür’e, milli oyuncu sürpriz yaptı.

ZEHRA GÜNEŞ, ÖMÜR’Ü EVİNDE ZİYARET ETTİ

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Zehra Güneş, FIVB Milletler Ligi’nde Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ömür’ü evinde ziyaret etti. Ömür, milli voleybolcuyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.

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