Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı!

Galatasaray'da orta saha transferi için artık gün sayılıyor. Okan Buruk'un önümüzdeki sene Taylan ve Berkan'ı takımda düşünmemesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim kolları sıvadı.

"BIRAKIN BENİ GALATASARAY'A GİDEYİM"

28 yaşındaki Norveçli orta saha Midtsjö, orta sahanın ortasında 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Norveç Milli Takımı'nda da oynayan başarılı oyuncu, 2017'de AZ Alkmaar'a Rosenborg'dan 2.2 milyon euroya transfer edilmişti. Midtsjö'nun Az Alkmaar ile sözleşmesi ise 2023 yazında sona eriyor. Galatasaray'ın kendisini istemesinin ardından yönetimle konuşan Midsjö, ''Yalvarırım bırakın beni Galatasaray'a gideyim. Bir daha böyle bir teklifi alamayabilirim. Sizden anlayış bekliyorum." ifadelerini kullandı.

JOAO PEDRO TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Galatasaray, Joao Pedro transferinde prensiplerinden taviz vermedi. Aslan’ın 2.6 milyon euroluk yüksek menajer komisyonu nedeniyle beklemeye aldığı Joao Pedro transferi için iddialar kafa karıştırdı. Cim-Bom’un bonservisi için 4.2 milyon euroya Cagliari ile anlaşıp senelik 2.2 milyon eurodan da 3 yıllık anlaşma sağladığı futbolcu için menajeri Marco Piccioli’nin talepleri transferi engellemişti.