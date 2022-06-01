Sporu yönetenler bu çocuklara çok şey borçlu

Latin dansta ülkemizin yükselen değeri Elis Sermaye, Yunanistan’da katıldığı 11. Uluslararası Salsa Spring Festival Dans Şampiyonası’nda Salsa Solo Junior kategorisinde şampiyon olarak yine ülkemizi gururlandırdı.

ELİS SERMAYE YUNANİSTAN’DA ŞAMPİYON OLDU UNVANI KORUDU

Latin dansta ülkemizin yükselen değeri Elis Sermaye, Yunanistan’da katıldığı 11. Uluslararası Salsa Spring Festival Dans Şampiyonası’nda Salsa Solo Junior kategorisinde şampiyon olarak yine ülkemizi gururlandırdı. Pandemiden önce son olarak 2019 yılında yapılan aynı yarışmada birinci olan başarılı dansçımız, 3 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yarışmada, yine aynı sahnede kupayı kazandı ve unvanını korudu. Elis bu başarının ardından, yeni koreografi, yeni müzik ve yeni kostümler ile 28 Ekim’de Polonya’da yapılacak IDO dans yarışması ve 5-11 Aralık’ta Latin dansta dünyanın en büyük organizasyonu olan Meksika’daki Euroson Latin Dünya Salsa Şampiyonası’na hazırlanacak.

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI ROMANYA’DA TENNİS EUROPE İKİNCİSİ

Teniste müthiş dereceler elde eden Bekir Devran Esendağlı’dan büyük bir başarı daha geldi. Güney Kıbrıs’ta ve Polonya’da düzenlenen Tennis Europe turnuvalarında aldığı başarılı sonuçların ardından Bekir Romanya’da da önemli bir başarı elde etti. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir, Romanya’da düzenlenen 12 yaş Tennis Europe turnuvasında ikinci oldu. Turnuvaya ana tablodan giren Bekir, eleme turlarında karşılaştığı üç rakibine yenerek çeyrek final vizesi alırken çeyrek finalde Romanyalı, yarı finalde de Ukraynalı rakibini yenerek Tenis Europe gibi önemli bir turnuvada adını ikinci kez finale yazdırdı. Bekir finalde Moldovalı rakibine karşı iyi maç çıkartırken 2-1 kaybederek turnuvayı ikinci tamamladı ve ülkemize gurur yaşattı.

ÇOCUK FİTNESÇİLERİMİZDEN SIRBİSTAN’DA ÖNEMLİ BAŞARI

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na bağlı Nev Çocuk Fintes Milli Takımı sporcularımız, Sırbistan’da gerçekleşen IFBB Dünya Çocuk Fintess Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti. Sporcular organizasyonda bir şampiyonluk, bir ikincilik ve bir üçüncülük elde ederken takım olarak da üçüncü oldu. Ülfet Tomak, Su Öz, Ege Sapmaz, Şengül Karataç, Armin Tuğberk, Erim Çavuşoğlu’ndan oluşan sporcu kafilesine başkan olarak federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu, milli takım antrenörü ve uluslararası hakem Neval Çelebi Akgürgen ile antrenör Arif Tuğcan Kondoz eşlik etti. Sporculardan Ege Sapmaz, 13 yaş Children Fitness Challenge kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Armin Tuğberk, 9 yaş Children Fitness kategorisinde ikincilik elde ederken, Erim Çavuşoğlu ise üçüncülük elde etti. Children Fitness kategorisinde ise takım olarak dünya üçüncülüğü elde edildi.