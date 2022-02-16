Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'erken final' niteliği taşıyan mücadelede Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk etti.

90 dakika boyunca rakip kalede büyük baskı kuran Fransız temsilcisi, önemli pozisyonlardan yararlanamadı. Real Madrid kalecisi Courtois ilk yarıda tam 7 kurtarış yaparak adeta kalesinde duvar ördü.

MESSI, REAL MADRID'E KARŞI BİR İLKİ YAŞADI

62. dakikada Carvajal'in ceza sahası içinde Mbappe'ye yaptığı faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Başarılı eldiven, Lionel Messi'nin kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Arjantinli yıldız böylece kariyerinde ilk kez Real Madrid'e karşı penaltı atışından faydalanamadı. Messi bundan önce Real'e karşı kullandığı 6 penaltının tamamını gole çevirmişti. Kariyerinde 133 penaltı kullanan Arjantinli süper star, bunların 30'unu kaçırdı.

MBAPPE 90+4 SAHNE ALDI, STAT ADETA YIKILDI

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kylian Mbappe etten duvarı yıkan isim oldu. Fransız yıldız sol kanattan ceza sahasına girdi ve sert şutunda topu filelere göndererek Paris Saint Germain'e zaferi getirdi: 1-0. Bu sonuçla Fransız temsilcisi rövanş öncesi bir adım öne geçti.

Çeyrek finalisti belirleyecek dev eşleşmenin rövanşı 9 Mart'ta oynanacak.

MBAPPE'DEN REAL MADRİD AÇIKLAMASI: "GELECEĞİMİ ETKİLEMEYECEK"

90+4'te kaydettiği golle Real Madrid'i yıkan Kylian Mbappe maçın hemen ardından Movistar+ kanalına açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon Real Madrid iddialarına Mbappe, "Bu gece benim geleceğimi etkilemeyecek. Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynadığımı biliyorum. Sezonun geri kalanı için her şeyimi vereceğim. Geleceğime karar vermedim." şeklinde cevap verdi.

Real Madrid'e karşı son dakikada alınan galibiyet hakkında da konuşna Fransız yıldız "Mutluyuz. Harika bir oyun oynadık, çok önemliydi. Oyunun temposunu elimizde tuttuk, birlikte çalıştık ama bu sadece bir maç. Rövanş için de hazırız." dedi.

Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe "Senin adına farklı bir maç mıydı?" sorusuna ise "Her zaman oynamaya hazırım. İnsanların benim hakkımda konuşması normal. PSG oyuncusu olduğum için mutluyum. Turu geçmek için her şeyimi vereceğim." dedi.

MUNDO DEPORTIVO: "MESSI, PSG'YE HİÇ YAKIŞMIYOR"

İspanyol basını Messi'nin Real Madrid karşısında sergilediği futbolu değerlendirdi. Mundo Deportivo, maçın ardından "Messi, PSG'ye yakışmıyor" başlığını kullandı. Messi'nin Barcelona günlerinden çok uzakta olduğu ve Real Madrid'e karşı eski günlerine göre gerileme olduğu kaydedildi.

Arjantinli yıldız Real Madrid'e karşı ilk kez penaltı kaçırdı. Barcelona formasıyla Real Madrid'e karşı penaltı kaçırmayan Messi, PSG'de eline geöen ilk fırsatı değerlendiremedi. Real Madrid'e karşı tüm eleştirileri susturmak için çıkan Messi bunu başaramadı.

MANCHESTER CITY, SPORTING'İ BOZGUNA UĞRATTI

Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Manchester City, Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek turu geçmeyi önemli ölçüde garantiledi.

Jose Alvalade Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren Pep Guardiola'nın öğrencileri, 7. dakikada Mahrez, 17'de Bernardo Silva ve 32'de Foden'ın golleriyle 3-0 üstünlüğü yakaladı. 44'te bir kez daha sahne alan Bernardo Silva'nın golüyle konuk ekip ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

88'de Raheem Sterling maçın skorunu ilan eden golü kaydetti: 0-5.

Bu sonuçla rövanşta mucize olmazsa İngiliz ekibi çeyrek final biletini şimdiden cebine koydu.