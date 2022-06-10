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Şampiyona parkeyi dar ettiler

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. İlk maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de ağırladığı rakibini ikinci maçta da mağlup etti ve 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride durumu 2-0'a getirdi.

Şampiyona parkeyi dar ettiler
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ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, play-off final serisinin ikinci maçında karşılaştı.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 93-78'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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İlk maçta da Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bu skorla birlikte seride 2-0 öne geçmiş oldu.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN FİNAL YOLU

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

ANADOLU EFES'İN FİNAL YOLU

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Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'i 3-2 geçerek finale yükseldi.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

  1. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

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