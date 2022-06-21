Nwakaeme'nin yeni adresi ağızları açık bıraktı! Yıllık ücretini Türkiye'de kazanan futbolcu yok

Trabzonspor, Anthony Nwakame için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililerin, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için paylaşımda, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadeleri yer aldı. Bu olayın ardından Nwakaeme için Türkiye defteri tamamen kapanmış oldu. Yıldız oyuncunun imza attığı takım ise çok şaşırttı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI: TRANSFER GİRİŞİMİ OLMADI

Fenerbahçe, Nwakeme için yaptığı açıklamada herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.

Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BEŞİKTAŞ YAŞI DOLAYISIYLA REDDETTİ

Beşiktaş'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre ise Nwakaeme'nin siyah-beyazlı ekibe transferi yaşı dolayısıyla veto yedi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin raporuyla reddedilen Nwakaeme, Galatasaray'dan da yüksek maaş isteyince Türkiye defteri kapandı.

EL ITTIHAD İLE ANLAŞTI! 82 MİLYON TL

33 yaşındaki futbolcu bu süreçte görüştüğü Körfez ekiplerinden El İttihad'la anlaştı. 61saat'in haberine göre; tecrübeli kanat oyuncusu, Suudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifine evet dedi. Yaklaşık 82 milyon TL eden bu ücreti duyan bazı taraftarlar ''33 yaşında bu para verilir mi?'' yorumlarında bulundu.

Türkiye kariyerini 47 gol, 40 asistle tamamlayan Nwakaeme'nin en kısa zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.