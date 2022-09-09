Neredeyse bedavaya geldi

Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı. Açıklanan bedel herkesi şaşırtırken gözlerine inanamayan taraftarlar da oldu. Bu kadar ucuz bir maliyete Icardi'nin transfer edilmesi herkesin ağzını açık bıraktı.

MAAŞI ŞAŞIRTTI!

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 avro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 avroluk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 avroluk ise şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.

"HEM BEN, HEM AİLEM ÇOK ETKİLENDİK"

Icardi ilk sözlerinde; "Galatasaray'a gelişimde; bu güzel karşılamayı yaptıkları için taraftarlara teşekkür ediyorum. Hem ben, hem ailem çok etkilendik. İnanılmaz bir karşılama oldu. Daha gelir gelmez böyle bir sevgi göstermeleri beni çok etkiledi. Birçok teklif geldi bu yaz bana. Fakat, Erden Bey ile çok uzun süren diyaloglarımız oldu. Bunun sonucunda buraya geldim. Erden Bey yapabileceği her şeyi yaptı." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Forvet oyuncusu sözlerinin devamında; "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Galatasaray taraftarını önceden de çok yakından tanıyorum. Hep zirveyi hedefleyen bir kulübüz. Bu kulübü, camiayı, taraftarları tekrar Şampiyonlar Ligi'ne taşırız ve bunu kutlarız umarım." diyerek sözlerini noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 09:48