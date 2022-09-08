Napoli; Liverpool'a kabus oldu, fark attı! Kim Min-Jae...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Napoli, Liverpool'u konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Anguissa, 44. dakikada Simeone, 5. (p) ve 47. dakikalarda Zielinski kaydetti. Liverpool'un tek sayısı ise 49. dakikada Luiz Diaz'dan geldi.

Napoli'de Osimhen, 18. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Napoli, grup etabına 3 puanla başladı. Liverpool ise puansız bir start aldı.

Napoli, A Grubu'nun ikinci haftasında Rangers deplasmanına gidecek. Liverpool ise Ajax'ı ağırlayacak.