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Memphis Depay transfer ateşini yaktı! "Galatasaray'a hayırlı olsun"

Transfer döneminin şüphesiz adından en çok söz ettiren takımı olmayı başaran Galatasaray, özellikle Mertens ve Torreira transferleriyle taraftarı oldukça heyecanlandırırken, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemin bulunan isimlerden biri de Barcelona'da forma giyen Hollandalı golcü Memphis Depay olmuştu. Galatasaray'ın listesinde bulunduğu bilinen ve il teklifin yapılacağı golcüden beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Memphis Depay transfer ateşini yaktı! "Galatasaray'a hayırlı olsun"
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Yeni sezona ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor karşısında deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyet ile start veren Galatasaray'da taraftarın yüzü gülüyor. Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferleriyle, transfer sezonunun en çok konuşulan ekibi olurken taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim de gündemde.

RADARDAKİ İSİM: DEPAY

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Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak taraftarına bayram yaşatan Sarı-Kırmızılılar transferde büyük oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarlar transferlerin devam edeceğinin sinyallerini veren Başkan Dursun Özbek, taraftarlara bir yıldız daha hediye etmek istiyor. Bu doğrultuda Alexis Sanchez için yoğun görüşmeler yapan Galatasaray, Şilili yıldızın Marsilya'ya gidişiyle rotasını farklı isimlere çevirirken. Radardaki isim Barcelonalı Memphis Depay.

TEKLİF YAPILACAK!

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Barcelona'nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay'ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak. Transfer süreciyle yine bizzat Erden Timur ilgilenirken, Barcelona ile 1 yıl kontratı kalan ve İspanyol devinin elden çıkartmayı düşündüğü Hollandalı futbolcu konusunda önümüzdeki günlerde güzel haberler gelmesi bekleniyor.

DEPAY ATEŞİ YAKTI!

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Taraftarları da oldukça heyecanlandıran Memphis Depay söylentilerinin ardından yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi. 28 yaşındaki Hollandalı, Galatasay'ın yeni transferlerinden Mertens'in sosyal medya hesabından yaptığı imza paylaşımını beğenirken, kısa bir süre sonra beğenisini geri çekti. Bu durumun farkedilmesinin üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta çılgına dönerken "Yok artık daha neler diyorum", "Çıtayı arşa çıkardık. Beklentiler yüksek. Hayırlısı olsun Galatasarayımız'a." gibi paylaşımlar yapıldı.

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