Kadronun büyük çoğunluğunun üstünü çizdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi camiada şok etkisi yarattı. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne göre dizayn eden Jorge Jesus bu skorun ardından büyük bir sinir yaşadı. Performansından memnun kalmadığı oyuncuları belirleyen Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerle yolları ayırıp yerlerine yeni transferler istedi. Fenerbahçe'de bu ayrılıklar yaşanırsa, bir sezonda ilk kez takımdan bu kadar fazla futbolcu ayrılmış olacak.

İŞTE O İSİMLER

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri... Teklif gelmesi halinde kiralanacak ya da satılacak.

ROSSI

Jorge Jesus, Rossi'ye verilen bonservisin fazla olduğunu düşünüyor ve takımında yer almaması gerektiğini ifade ediyor.

NOVAK

İlerleyen yaşı nedeniyle Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.

CAULKER

İlk günden beri Jorge Jesus'un takımdan ayrılsın raporu verdiği tek isim.

VALENCIA

İnişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan ayrılması isteniyor.

SZALAI

Kendisine gelecek yüksek bonservis teklifi karşısında satılmasına sıcak bakılıyor. Szalai'den gelecek para yeni transferlere harcanacak.

SAMATTA

Tecrübeli teknik adamın hiç düşünmediği isimlerden biri...

BERISHA

Sezon başı kampında forvette denediği Berisha'dan memnun kalmayan Jorge Jesus, yönetime ''satılsın'' raporu verdi.

LEMOS

Caulker ile birlikte Jorge Jesus'un planları arasında hiçbir şekilde yer almayacak futbolculardan biri...

MAX MEYER

Max Meyer'i takımında düşünmeyen Jorge Jesus, ya kiralansın ya da satılsın raporu verdi.

ZAJC

İstediği orta saha rolüne uygun bulmadığı Zajc'ın takımdan ayrılmasını istiyor.

PELKAS

Zajc ile birlikte kendi stiline uymadıkları için oyuncularla yollar ayrılabilir raporu verdi.

TIAGO ÇUKUR

Yaşının genç olması nedeniyle kiralanmasına onay verdi.