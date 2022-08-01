Kadronun büyük çoğunluğunun üstünü çizdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi camiada şok etkisi yarattı. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne göre dizayn eden Jorge Jesus bu skorun ardından büyük bir sinir yaşadı. Performansından memnun kalmadığı oyuncuları belirleyen Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerle yolları ayırıp yerlerine yeni transferler istedi. Fenerbahçe'de bu ayrılıklar yaşanırsa, bir sezonda ilk kez takımdan bu kadar fazla futbolcu ayrılmış olacak.
İŞTE O İSİMLER
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri... Teklif gelmesi halinde kiralanacak ya da satılacak.
ROSSI
Jorge Jesus, Rossi'ye verilen bonservisin fazla olduğunu düşünüyor ve takımında yer almaması gerektiğini ifade ediyor.
NOVAK
İlerleyen yaşı nedeniyle Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.
CAULKER
İlk günden beri Jorge Jesus'un takımdan ayrılsın raporu verdiği tek isim.
VALENCIA
İnişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan ayrılması isteniyor.
SZALAI
Kendisine gelecek yüksek bonservis teklifi karşısında satılmasına sıcak bakılıyor. Szalai'den gelecek para yeni transferlere harcanacak.
SAMATTA
Tecrübeli teknik adamın hiç düşünmediği isimlerden biri...
BERISHA
Sezon başı kampında forvette denediği Berisha'dan memnun kalmayan Jorge Jesus, yönetime ''satılsın'' raporu verdi.
LEMOS
Caulker ile birlikte Jorge Jesus'un planları arasında hiçbir şekilde yer almayacak futbolculardan biri...
MAX MEYER
Max Meyer'i takımında düşünmeyen Jorge Jesus, ya kiralansın ya da satılsın raporu verdi.
ZAJC
İstediği orta saha rolüne uygun bulmadığı Zajc'ın takımdan ayrılmasını istiyor.
PELKAS
Zajc ile birlikte kendi stiline uymadıkları için oyuncularla yollar ayrılabilir raporu verdi.
TIAGO ÇUKUR
Yaşının genç olması nedeniyle kiralanmasına onay verdi.