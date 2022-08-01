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Kadronun büyük çoğunluğunun üstünü çizdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mağlubiyetinin faturası takım ağır olarak kesildi. Jorge Jesus'u hayal kırıklığına uğratan öğrencileri tecrübeli çalıştırıcıyı bir hayli sinirlendirdi. Yönetimle toplantı talep eden Portekizli teknik adam, performansından memnun kalmadığı isimleri tek tek listeledi. Hepsinin satışına onay veren Jorge Jesus, kendi takımını kendisi oluşturacak.

Kadronun büyük çoğunluğunun üstünü çizdi
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Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi camiada şok etkisi yarattı. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne göre dizayn eden Jorge Jesus bu skorun ardından büyük bir sinir yaşadı. Performansından memnun kalmadığı oyuncuları belirleyen Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerle yolları ayırıp yerlerine yeni transferler istedi. Fenerbahçe'de bu ayrılıklar yaşanırsa, bir sezonda ilk kez takımdan bu kadar fazla futbolcu ayrılmış olacak.

İŞTE O İSİMLER

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri... Teklif gelmesi halinde kiralanacak ya da satılacak.

ROSSI

ROSSI

Jorge Jesus, Rossi'ye verilen bonservisin fazla olduğunu düşünüyor ve takımında yer almaması gerektiğini ifade ediyor.

NOVAK

NOVAK

İlerleyen yaşı nedeniyle Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.

CAULKER

CAULKER

İlk günden beri Jorge Jesus'un takımdan ayrılsın raporu verdiği tek isim.

VALENCIA

VALENCIA

İnişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan ayrılması isteniyor.

SZALAI

SZALAI

Kendisine gelecek yüksek bonservis teklifi karşısında satılmasına sıcak bakılıyor. Szalai'den gelecek para yeni transferlere harcanacak.

SAMATTA

SAMATTA

Tecrübeli teknik adamın hiç düşünmediği isimlerden biri...

BERISHA

BERISHA

Sezon başı kampında forvette denediği Berisha'dan memnun kalmayan Jorge Jesus, yönetime ''satılsın'' raporu verdi.

LEMOS

LEMOS

Caulker ile birlikte Jorge Jesus'un planları arasında hiçbir şekilde yer almayacak futbolculardan biri...

MAX MEYER

MAX MEYER

Max Meyer'i takımında düşünmeyen Jorge Jesus, ya kiralansın ya da satılsın raporu verdi.

ZAJC

ZAJC

İstediği orta saha rolüne uygun bulmadığı Zajc'ın takımdan ayrılmasını istiyor.

PELKAS

PELKAS

Zajc ile birlikte kendi stiline uymadıkları için oyuncularla yollar ayrılabilir raporu verdi.

TIAGO ÇUKUR

TIAGO ÇUKUR

Yaşının genç olması nedeniyle kiralanmasına onay verdi.

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