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Judocular ülkeye başarıyla döndüler

Judocular ülkeye başarıyla döndüler
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5-6 Nisan 2022 Tarihleri arasında Dünya Judo Federasyonunun katkılarıyla Türkiye Kilis İlinde düzenlenen Uluslararası Barış İçin Judo Şampiyonasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
5 Kadın 8 Erkek toplam 13 sporcu 2 Antrenör ile Dünya barışına katkı koymak için mücadele etti. 
Şampiyonaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Gürcistan, Azerbaycan, Suriye ayrıca  Türkiye genelinden 22 İl toplamda 457 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada sporcularımız Ülkemizde  yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir başarıya imza atarak Takım Halinde 3'üncü oldular.
 Dereceye giren sporcularımız
Minik Kadınlar
 32 kg ( 1 )Kardelen Bebek 
Minik Erkekler 
60 kg ( 2 ) Derviş Akış
Yıldız Kadınlar
44 kg ( 3 )Ayşenur Gezer
52kg ( 3 ) Deniz Kadam
Yıldız Erkekler
50 kg ( 3 )Berat Saygılı
Ümit Kadınlar
48 kg ( 2 ) Nisa Akkaya
Ümit Erkekler
+90 Kg ( 3 ) Çağrı Ateş

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