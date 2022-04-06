Judocular ülkeye başarıyla döndüler

5-6 Nisan 2022 Tarihleri arasında Dünya Judo Federasyonunun katkılarıyla Türkiye Kilis İlinde düzenlenen Uluslararası Barış İçin Judo Şampiyonasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

5 Kadın 8 Erkek toplam 13 sporcu 2 Antrenör ile Dünya barışına katkı koymak için mücadele etti.

Şampiyonaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Gürcistan, Azerbaycan, Suriye ayrıca Türkiye genelinden 22 İl toplamda 457 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada sporcularımız Ülkemizde yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir başarıya imza atarak Takım Halinde 3'üncü oldular.

Dereceye giren sporcularımız

Minik Kadınlar

32 kg ( 1 )Kardelen Bebek

Minik Erkekler

60 kg ( 2 ) Derviş Akış

Yıldız Kadınlar

44 kg ( 3 )Ayşenur Gezer

52kg ( 3 ) Deniz Kadam

Yıldız Erkekler

50 kg ( 3 )Berat Saygılı

Ümit Kadınlar

48 kg ( 2 ) Nisa Akkaya

Ümit Erkekler

+90 Kg ( 3 ) Çağrı Ateş