İbrahim Akgürcü göğsümüzü kabarttı

Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin genç sporcusu İbrahim Akgürcü 25-27 Mart tarihlerinde Bursa’da Türkiye Avcılık ve Atıcılık federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Trap-Skeet Zafer Kupası’nda gençler kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin genç sporcusu İbrahim Akgürcü 25-27 Mart tarihlerinde Bursa’da Türkiye Avcılık ve Atıcılık federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Trap-Skeet Zafer Kupası’nda gençler kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.