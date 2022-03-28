banner38

İbrahim Akgürcü göğsümüzü kabarttı

İbrahim Akgürcü göğsümüzü kabarttı
banner37
banner23

Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin genç sporcusu İbrahim Akgürcü 25-27 Mart tarihlerinde Bursa’da Türkiye Avcılık ve Atıcılık federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Trap-Skeet Zafer Kupası’nda gençler kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin genç sporcusu İbrahim Akgürcü 25-27 Mart tarihlerinde Bursa’da Türkiye Avcılık ve Atıcılık federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Trap-Skeet Zafer Kupası’nda gençler kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

  

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Girne’de bar kundaklandı
Girne’de bar kundaklandı
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3