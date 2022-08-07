Haydi gençler şampiyonluk size yakışır

Şampiyonluklara abone voleybolcumuz Merve Çelebi partneri Bahanur Gökalp ile iki maç kazanarak final oynama hakkı kazandı.

Erkeklerde de sporcularımız Ali Osman Nurettin ile Kemal Şah çeyrek ve yarı final karşılaşmalarından galip ayrılarak adlarını finale yazdırdılar.

Bugün oynanacak final maçları erkeklerde saat 17.00'de, kadınlarda saat 18.00'da başlayacak.