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Haydi gençler şampiyonluk size yakışır

Haydi gençler şampiyonluk size yakışır
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Şampiyonluklara abone voleybolcumuz Merve Çelebi  partneri Bahanur Gökalp ile iki maç kazanarak final oynama hakkı kazandı.
 Erkeklerde de sporcularımız Ali Osman Nurettin ile Kemal Şah çeyrek ve yarı final karşılaşmalarından galip ayrılarak adlarını finale yazdırdılar.
Bugün oynanacak final maçları erkeklerde saat 17.00'de, kadınlarda  saat 18.00'da başlayacak.

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