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Geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lille ile Chelsea karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynandı. Chelsea'nin çeyrek final biletini kaptığı mücadelede rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Geceye damga vurdu
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Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Chelsea'yi konuk etti. Heyecan dolu müsabakaya Lille'in golcüsü Burak Yılmaz damga vurdu. Milli santrafor UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Burak Yılmaz rakip fileleri havalandırdı

Kritik karşılaşmada dakikalar 35'i gösterdiğinde Lille penaltı kazandı. Fransız ekibinin kazandığı penaltıda beyaz noktaya Burak Yılmaz geldi. Tecrübeli futbolcu, rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Lille - Chelsea maçında Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Geceye damga vurdu

Heyecan dolu karşılaşmanın 45+3'üncü dakikasında Chelsea skora denge getirdi. Seri paslarla hızlı atağa çıkan İngiliz ekibinde Jorginho'nun pasında Pulisic uzak direğe sert vurdu ve skor 1-1 oldu.

Lille - Chelsea maçında Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Geceye damga vurdu

Azpilicueta, Chelsea'yi öne geçirdi

Müsabakada dakikalar 71'i gösterdiğinde Chelsea'de Mason Mount'un ortasında uzak direkte düzgün bir vuruş yapan Azpilicueta, skoru 2-1 yaptı.

Lille - Chelsea maçında Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Geceye damga vurdu

Chelsea yarı final biletini kaptı

Heyecan dolu mücadelenin kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı. 2-0 kazandığı maçın rövanşında Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

Devler Ligi'nin en yaşlı üçüncü oyuncusu

Opta'nın verilerine göre; Burak Yılmaz (36 yaş 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs (37y 148g) ve Paolo Maldini’nin (36y 333g) ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Lille - Chelsea maçında Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Geceye damga vurdu

Dördüncü Türk oldu

Lille formasıyla Chelsea filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz ekibine gol atan dördüncü Türk oldu.

Arda Turan (Atletico Madrid)
Colin Kazım-Richards (Fenerbahçe)
Sergen Yalçın (Beşiktaş)

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022, 12:35
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