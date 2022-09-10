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Galtier açıkladı, G.Saray taraftarı yıkıldı! "Icardi..."

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinin başında gelen Mauricio Icardi transferinin yankıları sürerken, Fransız ekibi Paris Saint Germain cephesinden bu transfere dair konuşan teknik direktör Christophe Galtier, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Icardi'nin kulüp bulmasının önemli olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Icardi'nin sezon sonu takıma döneceğini ifade etti.

Galtier açıkladı, G.Saray taraftarı yıkıldı! "Icardi..."
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Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in tecrübeli çalıştırıcısı Christophe Galtier Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mauricio Icardi'nin transferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KULÜP BULMASI ÖNEMLİYDİ"

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56 yaşındaki teknik adam Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferi sonrası Bu sezon kadrolarında yer alması muhtemel olmayan isimlerin oynayacakları kulüp bulmalarının çok önemliydi, Icardi Türkiye'de transferin bitmesine kısa süre kala oraya gitti. Umarım orada mutlu olur ve çok fazla oynama süresi bulur." dedi.

"GELECEK SEZON DÖNECEKLER"

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Öte yandan oyuncusunun sezon sonu geri geleceğini belirten Galtier "Bu sezonki taktiğimize uymayan oyuncularımın kendilerine kulüp bulmaları önemli. Birçoğu kiralık, muhtemelen gelecek sezon geri dönecekler" sözlerini kullandı. Arjantinli golcü Mauro Icardi, PSG'de bu sezon sadece Fransa Süper Kupası'nda kadroya girmiş, ancak süre alamamıştı.

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