Galatasaray, Leo Dubois transferini resmen açıkladı! İşte

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonu hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Porto'dan Sergio Oliveira, İttiak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı katan Aslan, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı - kırmızılıarın Fransız futbolcu için Lyon'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği KAP'a bildirildi.

LEO DUBOIS'NIN MALİYETİ

Sarı - kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."