Galatasaray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Süper Lig'de Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transferin son günlerine girilirken çalışmalar hız kazanmış durumda. Şu ana kadar birçok isimle el sıkışan Sarı-Kırmızılılar'da taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden biri de Benfica'dan kiralık olarak kadorya katılan 30 yaşındaki İsviçreli golcü Haris Seferovic olmuştu.

MÜTHİŞ BAŞLAMIŞTI

Seferovic, Sarı-Kırmızılı formayı giymesinin ardından oynanan hazırlık maçlarında yaptığı gol ve asistlerle taraftarı heyecanlandırsa da Süper Lig'in başlamasının ardından geçilen ilk 5 haftanın sonunda gol atma başarısı gösteremezken kafalarda soru işareti bırakmıştı.

FORMAYI KAPTIRDI!

Ligin ilk 4 haftası Okan Buruk'un ilk 11'de forma şansı verdiği İsviçreli oyuncu gol atma başarısı gösteremezken, ligin 5. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında yedek soyunurken Buruk, Galatasaray'ın ligdeki 4 golünün üçünün altınada imzası olan Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de şans verdi.

TEKLİF YAPILDI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Seferovic için flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi. İspanyol haber kaynağı Relevo'nun haberine göre; Yunan ekibi AEK Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic için teklifte bulundu. Bu sezon transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Yunan kulübü Hollandalı golcü Tom van Weert'i de renklerine bağlamıştı.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 09:21