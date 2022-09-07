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Galatasaray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Galatasaray'ın sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Haris Seferovic, hazırlık maçlarında müthiş başlasa da Süper Lig'in başlamasının ardından gol orucuna girdi. İlk 5 haftada gol atma başarısı gösteremeyen Belçikalı, performansıyla eleştirilmeye başlanırken, flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncu için Yunanistan'dan beklenmedik bir teklif geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor
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Süper Lig'de Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transferin son günlerine girilirken çalışmalar hız kazanmış durumda. Şu ana kadar birçok isimle el sıkışan Sarı-Kırmızılılar'da taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden biri de Benfica'dan kiralık olarak kadorya katılan 30 yaşındaki İsviçreli golcü Haris Seferovic olmuştu.

MÜTHİŞ BAŞLAMIŞTI

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Seferovic, Sarı-Kırmızılı formayı giymesinin ardından oynanan hazırlık maçlarında yaptığı gol ve asistlerle taraftarı heyecanlandırsa da Süper Lig'in başlamasının ardından geçilen ilk 5 haftanın sonunda gol atma başarısı gösteremezken kafalarda soru işareti bırakmıştı.

FORMAYI KAPTIRDI!

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Ligin ilk 4 haftası Okan Buruk'un ilk 11'de forma şansı verdiği İsviçreli oyuncu gol atma başarısı gösteremezken, ligin 5. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında yedek soyunurken Buruk, Galatasaray'ın ligdeki 4 golünün üçünün altınada imzası olan Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de şans verdi.

TEKLİF YAPILDI

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken Seferovic için flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi. İspanyol haber kaynağı Relevo'nun haberine göre; Yunan ekibi AEK Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic için teklifte bulundu. Bu sezon transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Yunan kulübü Hollandalı golcü Tom van Weert'i de renklerine bağlamıştı.

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Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 09:21
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